طليقة فاروق الفيشاوي تكشف حقيقة حالته الصحية وتلوم نجلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرجت الفنانة المصرية سمية الألفي عن صمتها لتوضح حقيقة الحالة الصحية التي يمر بها طليقها ووالد أبنائها الفنان فاروق الفيشاوي.

سمية قالت، في تصريحات صحفية، إن فاروق الفيشاوي صحته في تحسن، وأنها تتواجد معه في المزرعة الخاصة به وتلازمه منذ فترة بصحبة نجلهما الثاني “عمر”.

وعبرت عن انزعاجها من تداول أخبار تدهور حالة فاروق الصحية في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنها عاتبت ابنها أحمد على تصريحه بمرض والده.

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وكان الفنان المصري فاروق الفيشاوي قد تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية أجبرته على ملازمة الفراش.

وأكد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية لوالده حرجة جدًا، وأنه يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الخشاب، والتي حرصت على التواجد إلى جانبه خلال هذه الفترة حتى يتجاوز هذه الأزمة.

وطالب الفنان أحمد الفيشاوي، جمهور والده بالدعاء له حتى يتجاوز هذه الأزمة، وذلك وفقًا لتصريحاته لليوم السابع.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.