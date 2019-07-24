خاص- ألين لحود تعيش حياة “البدو” برفقة هؤلاء النجوم

من متجر الـABC في الاشرفية، وبحضور عدد من الاصدقاء والزملاء في مجال الفن والتمثيل والاعلام، اطلقت النجمة اللبنانية الين لحود الفيديو كليب الخاص بأغنيتها “شيالو” والذي طرحته بأسلوب جديد ومميّز نال اعجاب الحاضرين الذين أثنوا على فكرة ألين هذه، كما عبّروا عن اعجابهم بهذا العمل.

أغنية “شيّالو” جاءت باللهجة البدوية، من كلمات مروان مزهر، ألحان نادر خوري وتوزيع عمر صباغ، في حين كان العمل بشكل كامل هو عمل فردي، تولّت الين مهمة كتابة قصة الفيديو كليب، اخراجه، انتاجه وحتى التمثيل فيه، مستعينة بالتالي بعدد من زملائها الممثلين والفنانين والاعلاميين وهم دوري سمراني، مي مطر، ميرنا مكرزل، نادر خوري، عماد فغالي، شادي ريشا ورنا خوند.

كما حضر الحفل الذي قدمه الاعلامي راغب حلاوي، العديد من الشخصيات الفنية والاعلامية والاجتماعية البارزة على رأسها الفنان القدير روميو لحود الذين هنأوا ألين على الكليب وعلى الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها ولو متأخراً ودعموها للمضي قدماً في مجال الاخراج.

أغنية “شيّللو” إيقاعية حماسية من اللون البدوي الذي تؤديه ألين للمرة الأولى في مسيرتها الفنية، والذي قد تعتمده في المستقبل كخطٍ موسيقيّ.

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الفيديو كليب يشبه الفيلم القصير، حيث تبلغ مدته 5 دقائق، يطرح قصة فتاة تدخل فجأة الى حياة البدو فتسعى لأن تعيش مثلهم وتأخذ تقاليدهم، وذلك وسط أحداث مميزة ومشوقة، حيث يجسّد كل ممثل في الفيديو كليب دوره بامتياز ويوصل الشخصية الى المشاهد بسلاسة وحرفية.

موقع “الخليج 365” حضر حفل اطلاق فيديو كليب أغنية “شيالو”، حيث التقينا صاحبة هذا العمل المميز والتي يصلح أن نطلق عليها لقب “الفنانة الشاملة” ألين لحود، التي أشارت الى ان فكرة الكليب جاءت بعد سماعها الأغنية مباشرة، حيث شعرت أنه من الضروري الحديث عن البدو واسلوب حياتهم وطريقة عيشهم، وبالتالي تصويرهم في أرضهم، ونقل كيف حاولت فتاة من خارج هذه البيئة التأقلم معهم وأخذ تقاليدهم والتأثر بها لتصبح شبيهة لهم، لافتة الى ان اجواء التصوير كانت عائلية مميزة مليئة بالصداقة والضحك والعفوية، ما انعكس بالتالي على اداء الممثلين في الكليب، مؤكدة أنها أحبت التجربة ومن الممكن أن تعيدها ونراها تغني باللهجة البدوية في المستقبل.

الجدير بالذكر ان لحود كانت قد قالت في حديث سابق لموقعنا انها ستستعين بالممثل بديع ابوشقرا للعب دور البطولة في الفيديو كليب، الا ان المفاجأة كانت وجود النجم دوري سمراني في البطولة، فكان لا بد من سؤال الين عن هذا الموضوع، لتوضح أن التزامات بديع الكثيرة في عدد من الاعمال والمسلسلات حالت دون تمكنه من المشاركة في الفيديو الكليب، كما انه لم يتمكن حتى من حضور حفل الاطلاق، لافتة الى ان الممثل المبدع دوري سمراني انقذ الموقف ولعب الدور باتقان وحرفية.

وعلى الهامش، اخبرتنا الين انها توقفت حاليا عن كتابة مسلسلها الجديد وذلك لانشغالاتها العديدة وضيق الوقت، مشيرة في المقابل انها تستعد لتجديد اغنية من اغنيات والدتها الراحلة سلوى القطريب، دون أن تدلي بتفاصيل أكثر، على أن تكشف عنها كاملة في وقت لاحق.

وفي الختام، توجهت النجمة الين لحود بالشكر لموقع “الخليج 365” وفريق عمله، وعلى رأسهم رئيسة التحرير الاعلامية باتريسيا هاشم، على الدعم الدائم والمتابعة المميزة لكافة أعمالها.