نجوم أردنيون يحيون التراث على مسرحي مهرجان "جرش"

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قدّم نجوم الأردن ألوان الغناء العربي والتراث الأردني على المسرحين الشمالي والجنوبي في مهرجان جرش أمام الجمهور الذي تابعهم وردد معهم الأغاني العالقة في الوجدان



المسرح الشمالي

الحوري

وعلى المسرح الشمالي قاد فرقة الفنانين الأردنيين الموسيقية الفنان “عبدالحليم الخطيب” وكان ضمن الفرقة العازفة” رولا نصر”. وكانت البداية مع الفنان الشاب محمد الحوري الذي يشق طريقه نحو النجومية وبدأ بأغنية "كيف انام الليل”،وقدّم بعدها أغنية الفنان عاصي الحلاني "انا ياطير”. واختار من أغاني اللبناني الكبير ”وديع الصافي” أغنية على رمش عيونها”،وسط إعجاب الجمهور، لتقوم مديرة البرامج في المهرجان” رولا عواد” بتسليمه الدرع التكريمي تقديراً لمشاركته.

بيسان كمال

وقدّمت الفنانة بيسان التي تربت في بيئة غنائية، وصقلت موهبتها بالدراسة، وتعددت مواهبها، في المسرح الغنائي والتمثيل أغنية "اتركني حبيبي" وهي من أغاني” دورا بندلي” ومن كلمات والحان” فادي بندلي”، وتابعت بأغنية ” ابتعد عني”،وختمت بمقطع من أغنية ام كلثوم” ألف ليلة وليلة”،وكرّمها مدير المهرجان أيمن سماوي بدرعٍ تقديري لمشاركتها، وقال: "هؤلاء هم الفنانون الأردنيون، فالمطرب الأردني يمتلك الموهبة، والإمكانيات الصوتية، ومسؤوليتنا جميعا أن ندعمه، وتفتح له الأبواب، وعندها سيكون لدينا أغنية أردنية مميزة”.

عطالله هنديلة”.

وكان الختام مع الفنان الملقب بالعندليب الأشقر عطالله هنديلة، ومع “الحليميات”. حيث استحضر أغاني الراحل عبدالحليم حافظ – العندليب الاسمر” في أمسية من الغناء الرومانسي المنتمي إلى الزمن الجميل. علماً أنه يُعتبَر من أهم الفنانين الذين غنوا “للعندليب”. بدأ باغنية” كامل الاوصاف” من كلمات “مجدي نجيب”، وألحان ” محمد الموجي”. ثم قدّم أغان من ألحان “بليغ حمدي” بينها "على حسب وداد قلبي”، ومقطع من أغنية” زي الهوى”. فيما كرّمه "د.صبحي الشرقاوي" عضو مجلس نقابة الفنانين الأردنيين، بدرع المهرجان.

على المسرح الجنوبي

أحيت فرقة "بيت الرواد” أعمال الأساتذه الكبار من جيل الرواد المطربين والموسيقيين الذين انتشرت على يديهم الأغنية الأردنية، عندما كانت الأغنية واحدة من أذرع الدولة، وليس مجرد مادة ترفيهية، بل أعمالاً تحمل الرسائل التي تشبه الأردنيين، تحكي أيامهم ووقائعهم، وتعكس قيمهم الإجتماعية، ونظرتهم للحياة وتُخبر عن مواسمهم، وتردد منظومة القيم الإجتماعية الجميلة بمفرداتٍ راقية وعذبة، وموسيقى قريبة من السمع والقلب. حيث قرر مدير المهرجان منذ اللحظات الأولى لتصميم برنامجه الفني أن يكون لهؤلاء "الرواد" لمسة وفاء في جرش لرد بعض الجميل لهم، على المسرح الجنوبي.

بدأت الأمسية بقالبٍ موسيقي سماعي بياتي ابراهيم العريان، للفرقة الموسيقية، ثم وصلة من الموشحات” املالي الاقداح صرفاً، وفيك كل ما أرى حسن، و بالذي أسكر من عرف اللمى”.

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بشارة الربضي وسلوى

وكان الظهور الأول للفنان” بشارة الربضي” الذي قال عنه الفنان” صباح فخري” بعد ان سمعه” الآن أنا مطمئن على مستقبل الغناء الطربي الجميل”. حيث بدأ بموال مقدماً "ابعثلي جواب”. ثم أطلت المغنية ”سلوى”، التي بدأت بموال”يسعد مساكم”، وتابعت ”تخسى يا كوبان” تلك الأغنية الراسخة بوجدان الاردنيين، ثم غنت” وين ع رام الله” وختمت باغنيتها الجميلة” موال الهوى”.



رضوان المغربي

بعدها قدم استاذ الموشحات الفنان ”رضوان المغربي " ياصلاة الزين" الشهيرة من كلمات الشاعر ”بيرم التونسي”، وألحان الشيخ “زكريا احمد" وانشهرت جداً يصوت “سيد مكاوي”.



محمد مناعسة

واستذكر الفنان “محمد مناعسة” مع الجمهور أ غنية” ياريتني طير”، التي اشتهرت بصوت الموسيقار “فريد الاطرش” من كلمات وألحان” يحيى اللبابيدي”.



نبيل الشرقاوي

وأكمل الفنان "نبيل الشرقاوي" بأغنية من اللون الخليجي، فغني "بعاد كنتم” من تراث فنان العرب "محمد عبده". وهي من تأليف” فائق عبدالجليل” و ألحان "يوسف مهنا".

فؤاد راكان

واختار الفنان "فؤاد راكان" من تراث الفنان ”محمد عبدالمطلب” أغنية” مابيسالش عليا ابداً، من كلمات "فتحي قورة" وألحان "محمود الشريف".



فيصب حلمي

بعده أطل الفنان “فيصل حلمي” مقدماً واحدة من أغانية الجميلة بعنوان "روحو قولوله” من كلمات ” أحمد حربه” وألحان” نايف علي”.

فؤاد حجازي

وكان الختام مع الفنان” فؤاد حجازي” صاحب التجربة الكبيرة في الغناء والتمثيل والمسرح، وإنتاج برامج الأطفال. فبدأ بالميجانا وموال "زهر البنفسج يا ربيع بلادنا”،وقدّم أغنيته المعروفة” شالك ياحلوة”، ثم موال، غنى بعده” "يابنيه ماني فرنجي". وهي من الأغاني التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، وختم بمقطع من اغنية ” أمنت بالله”، باجوائها الروحانية الجميلة.

وفي نهاية الأمسية قدّم "سماوي" درع المهرجان تكريما وتقديرا لفرقة الرواد، حيث سلّم الدرع الفنان” صخر حتر” كما سلمَ كل واحد من المطربين المشاركين، درعاً، تكريمياً.