شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأسطورة الهولندية "روتجر هاور" عن عمر يناهز الـ 75 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعض التقارير الأجنبية، وفاة الأسطورة الهولندى، روتجر هاور، صاحب الشخصية الشهيرة "روي باتى" فى فيلمه العالمى " Blade Runner"، الذى عرض عام 1982، عن عمر يناهز الـ 75 عاماً.

وبحسب جريدة الجارديان الإنجليزية، فإن ستيف كينيس، وكيل أعمال الأسطورة الهولندية، أعلن وفاته فى 19 يوليو الجارى، بعد صراع كبير مع المرض، وتم الاعلان عن خبر وفاته اليوم، اثناء عقد الجنازة التى حضرها الاصدقاء المقربين والعائلة.

ويعد أشهر أدوار الممثل الهولندى الراحل، هو فيلمه الكلاسيكي Blade Runner، الذى لعب فيه دور القاتل، وزعيم العصابة الخارج على القانون، كما ظهر فى فيلم Sin City الذى عرض عام 2005، فى دور الكاردينال روارك، وفى فيلم Batman Begins فى شخصية الشرير الذى أكتشف بروس واين.

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