شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون: الغناء على مسارح جرش له رهبة شديدة وأعددت برنامجا غنائيا مميزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت النجمة الأردنية ديانا كرزون مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، وسط حضور كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية، وتخلل المؤتمر العديد من الأسئلة التي وجهها الصحفيون للفنانة ديانا كرزون حول مشاركتها في مهرجان موازين ومهرجان صيف عمان، وحفلها المقبل الذي سيقام على المسرح الجنوبي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ34 مساء غدٍ الخميس.

وأجابت كرزون على كل الأسئلة التي وجهت لها، لتعلن خلال المؤتمر أنها أعدت برنامجًا خاصًا يتناسب مع جمهور مهرجان ضخم وعريق مثل جرش، لافتة إلى أن الوقوف على مسارح مهرجان جرش، وبالأخص المسرح الجنوبى له رهبة شديدة.

وقالت كرزون إن البرنامج الفني سيشتمل على عدد من الأغنيات القديمة، خاصة أن معظمها ما زال يعشقها الجمهور في عالمنا العربي المتعطش دائمًا للعودة إلى تلك الأعمال رغم الحداثة التي أدخلت على الأعمال الغنائية الجديدة إلا أن الأصالة والقيمة الفنية تكمن فيما تحمله تلك الأعمال الخالدة.

وأعلنت كرزون خلال المؤتمر الصحفي أنها سترتدي اللون الأبيض، خلال حفلها غدًا فى مهرجان جرش من باب الوفاء للجمهور الأردنى الذي اطلق عليها عروس المهرجان "عروس جرش" خلال الحفلات الفنية السابقة وبالتالي فلا بد للعروس أن ترتدي اللون الأبيض وهذا هو سر عشقي لهذا اللون.

واختتمت كرزون تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون لكل النجوم المشاركين بفعاليات المهرجان، برسالة للفنان الأردنى بالمثابرة وألا يبقى رهين الوهم للوصول إلى الاحترافية والمنافسة على الساحة الفنية محليًا وعربيًا كما وجهت الشكر لكل وسائل الإعلام على الدعم الذي يقدمه للفنان لكونه هو نقطة الوصل ما بين الفنان وجمهوره العربي، لتوجه الشكر إلى إدارة المهرجان ممثله بمديرها التنفيذي أيمن سماوى على الاهتمام بالفنان الأردنى ومنحه مساحة واسعة ضمن فعاليات المهرجان هذا العام.