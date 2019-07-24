شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الموسم الخامس.. عائلة "آل شيلبي" فى العرض الخاص لـ Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر طاقم عمل مسلسل الدراما والعصابات Peaky Blinders، فى العرض الخاص الأول للموسم الخامس والجديد من السلسلة التى تعرض عبر شبكة قنواتBBC الإنجليزية.
وغاب النجم كيليان مورفى، بطل المسلسل وصاحب شخصية "تومى شيلبي" عن الظهور فى العرض الخاص، للمرة الثانية بعد غيابة عن الظهور فى العرض الذى أقامته الشبكة فى شوارع مدينة برمنجهام الإنجليزية منذ ايام.
ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.
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