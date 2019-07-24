بلطجية يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

قال الملحن الكبير حلمي بكر، إنه تعرض للضرب والسحل على يد بلطجية، واقتحام شقته الواقعة بمنطقة المهندسين وسرقتها، فضلًا عن خطف ابنته الصغيرة "ريهام حلمي"، البالغة من العمر سنتين وبضعة شهور.

وأضاف "بكر"، في تصريحات إعلامية، صباح اليوم الأربعاء، أنه ذهب للمستشفى بعد الاعتداء عليه، حيث خضع للعلاج ساعة كاملة في الستشفى، وتم كتابة تقرير طبي وإرساله للأمن، لإضافته للمحضر الذي حرره سامي حسن، المحامي الخاص به، وحمل رقم 19715 جنح العجوزة.

وتابع بكر: "اعتدى عليّ خمسة بلطجية، وهو الأمر الذي لم أتوقعه من طليقتي، خاصة أننا اتفقنا على بقاء الطفلة الصغيرة معي وكنت أدفع لطليقتي كل ما تطلبه من أموال، وكانت طفلتنا عندما تقضى بعض الوقت مع والدتها تعود وملابسها متسخة وفي حالة يرثى لها"، مشيرًا إلى أن الطفلة تعرضت لما وصفه بـ"التدمير النفسي" بسبب ما شاهدته من صراخ وتحتاج لعلاج سريع.



وقال حلمي بكر، أن البلطجية حطموا أثاث الشقة، وأن التقارير الطبية أثبتت ما أصيب به من سحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.

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وأوضح الموسيقار حلمي بكر، أنه اتصل بالإعلامي عمرو الليثي، الذي قام بدوره بالاتصال من ألمانيا بمدير الأمن للتحرك

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