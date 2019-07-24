شكرا لقرائتكم خبر عن طرح "الكنز 2" بدور العرض 7 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على فيلم "الكنز 2" طرحه بدور العرض السينمائى 7 أغسطس المقبل ليخوض سباق الافلام فى عيد الاضحى.
ودارت أحداث الجزء الأول بين 3 عصور، قاد كل عصر فيها نجم، واختلف ما بين العصر الفرعوني والفاطمي وعصر الملكية، في إطار من التشويق والإثارة.
"الكنز 2" بطولة محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، ومن إخراج شريف عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح "الكنز 2" بدور العرض 7 أغسطس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.