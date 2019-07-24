شكرا لقرائتكم خبر عن طرح "الكنز 2" بدور العرض 7 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على فيلم "الكنز 2" طرحه بدور العرض السينمائى 7 أغسطس المقبل ليخوض سباق الافلام فى عيد الاضحى.

ودارت أحداث الجزء الأول بين 3 عصور، قاد كل عصر فيها نجم، واختلف ما بين العصر الفرعوني والفاطمي وعصر الملكية، في إطار من التشويق والإثارة.

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"الكنز 2" بطولة محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، ومن إخراج شريف عرفة.​