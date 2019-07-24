شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كليب "حكايات الحب" للمطربة هدير نبيل فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح المطربة هدير نبيل أغنية"حكايات الحب" فى عيد الأضحى المبارك بعد ان كان من المقرر طرح الأغنية عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة. Advertisements أغنية "حكايات الحب" كلمات الشاعر الغنائى السيد على و من ألحان أحمد الشرقاوى وتوزيع زووم، وديجيتال ماستر ماهر صلاح، وتم تصوير الكليب في مدينة كوالالمبور في ماليزيا على مدار يومين، والكليب من إخراج حسام بدران من ناحية أخرى تخطت الفنانة الشابة هدير نبيل ربع مليون مشاهدة بأغنية "ناس فاضية"، بعد ساعات من طرح الكليب عبر" يوتيوب" والأغنية من كلمات إسلام مصطفى وألحان أميرة عامر وتوزيع شريف قاسم.

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