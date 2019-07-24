شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تطلب الدعاء للفنان فاروق الفيشاوى: حالته حرجة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكث الفنان فاروق الفيشاوى حاليا فى أحد المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بمرض "الكانسر"، حيث قامت مجموعة من الفنانين بزيارته للاطمئنان عليه، حيث قرر فريق الأطباء المعالج منع الزيارات بعدما فقد النطق نهائياً.





وقالت النجمة الهام شاهين لـ"الخليج 365" إنها قامت بزيارة فاروق الفيشاوى خلال الساعات الماضية، لتجد حالته الصحية حرجة للغاية، موضحة أن فاروق لم يقدر على الكلام نهائيا، كما تم وضع أجهزة العناية المركزة فى الغرفة التى يمكث فيها حاليا، وذلك نظرا لتدهور الحالة الصحية بدرجة كبيرة .

وطلبت إلهام من الجمهور الدعاء لفاروق الفيشاوى، خاصة أنه من النجوم الذين قدموا سنوات عمرهم فى الفن وإسعاد الناس، فضلا عن أنه من أهم الفنانين على الساحة الفنية ، وأفنى عمره من أجل الفن ورسالته.

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