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شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تطلب الدعاء للفنان فاروق الفيشاوى: حالته حرجة للغاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكث الفنان فاروق الفيشاوى حاليا فى أحد المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بمرض "الكانسر"، حيث قامت مجموعة من الفنانين بزيارته للاطمئنان عليه، حيث قرر فريق الأطباء المعالج منع الزيارات بعدما فقد النطق نهائياً.
وقالت النجمة الهام شاهين لـ"الخليج 365" إنها قامت بزيارة فاروق الفيشاوى خلال الساعات الماضية، لتجد حالته الصحية حرجة للغاية، موضحة أن فاروق لم يقدر على الكلام نهائيا، كما تم وضع أجهزة العناية المركزة فى الغرفة التى يمكث فيها حاليا، وذلك نظرا لتدهور الحالة الصحية بدرجة كبيرة .
وطلبت إلهام من الجمهور الدعاء لفاروق الفيشاوى، خاصة أنه من النجوم الذين قدموا سنوات عمرهم فى الفن وإسعاد الناس، فضلا عن أنه من أهم الفنانين على الساحة الفنية ، وأفنى عمره من أجل الفن ورسالته.
وأعلن فاروق الفيشاوى فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.
يذكر أن الفيشاوى شارك مؤخراً فى عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى، ويشارك فى بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.
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