شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. دنيا بطمة تشعل خامس ليالي مهرجان إفران الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطل المطربة المغربية دنيا بطمة على المغاربة بأولى حفلاتها الغنائية في مهرجان إفران الموسيقي الدولي، عبر سهرة جماهيرية مطولة في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم.

وتشعل بطمة أجواء خامس ليالي المهرجان الدولي في إفران، الوجهة الفنية والثقافية الأولى للمدينة الجبلية، ويهدف بالأساس لتشجيع روح السياحة للمنطقة وتسليط الضوء على التراث المغاربى الأصيل بالإقليم الواقع بين مدينتى فاس ومكناس شمالى المملكة تحت رعاية الملك محمد السادس، ويعود هذا العام بدورته الرابعة على مدار ثمانية أيام متتالية، محتضنًا نخبة من ألمع نجوم العرب والمغاربة، منهم العراقى ماجد المهندس، والمغربى حاتم عمور.

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