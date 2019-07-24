شكرا لقرائتكم خبر عن ابن أنغام الأصغر يهنئها على جائزة أفضل مطربة.. والأكبر يلغى متابعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت ردود فعل أبناء النجمة أنغام عقب تكريمها هذا الأسبوع وحصولها على جائزة أفضل مطربة فى حفل أحد المهرجانات الغنائية حيث هنأ الابن الأصغر لها عبد الرحمن والدته بفوزها بالجائزة حيث نشر علي "ستورى" الإنستجرام الخاص به مجموعة من الصور لوالدته وزوجها الحالي الموزع أحمد إبراهيم أثناء التكريم وعلق عليها "مبروووك ماما".



عبد الرحمن يهنئ والدته بالتكريم

فيما تجاهل الابن الأكبر عمر تكريمها بل زاد الأمر وحذف كل صورة مع أنغام على الإنستجرام وألغى متابعته لها.. والغريب فى الأمر أنه أصبح يتابع الفنانة السورية أصالة التي يجمعها خلاف حاد مع والدته أنغام "وقام عمر بنشر صورة له على حسابه الشخصي وعلق عليها "ولد ضائع".

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عمر يتجاهل تكريمها وحذف كل صوره مع انغام

يذكر أن النجمة أنغام أحيت الأسبوع الماضى، حفلًا غنائيا على مسرح القرية التراثية في المملكة العربية السعودية وذلك برفقة الفنان السعودي محمد عبده، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا من مختلف الجنسيات، حيث شاركت ضمن فعاليات حفلات صيف الباحة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.