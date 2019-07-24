شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ينعى والدة الفنانة يسرا: دعواتكم بالعفو والرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المطرب مصطفى قمر، والدة الفنانة يسرا، التى توفيت اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت الشهر الماضى بأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات.

وقال المطرب مصطفى قمر: "توفيت إلى رحمة الله والدة أختى الغالية الفنانة يسرا.. إنا لله وإنا إليه راجعون دعواتكم بالعفو والرحمة".



مصطفى قمر

وشيع منذ قليل جثمان والدة النجمة يسرا بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان القدير سمير صبري والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وطارق لطفي وأحمد حلمي وآسر ياسين والمنتج أحمد السبكي ومدحت جمال العدل، والنجمات إلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز ودينا ورجاء الجداوي وماجدة زكي، والإعلامية بوسي شلبي والمخرجة إيناس الدغيدي وجميلة عوض وهند صبري.