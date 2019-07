شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فيلم افتتاح فعاليات مهرجان London FrightFest Film Festival لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح فيلم الرعب " The Scary Stories to Tell in the Dark " فعاليات مهرجان " London FrightFest Film Festival " و الذي من المقرر إقامته من الفترة من 22 أغسطس وحتى 26 أغسطس المقبل في حضور عدد هائل من عشاق السينما و المعنيين بها.

تدور أحداث الفيلم حل مجموعة من المراهقين الذين يتعرضون لأحداث مخفية متعاقبة ويحاولون أن ينقذوا حياتهم بطرق عدة ، والفيلم من بطولة زوي مارجريت كوليتي وميشال جارزا و جابريال راش و أوستين زاجور واوستن ابرامز و غيرهم.