بكلمات مؤثرة.. سولاف فواخرجي تهنئ شقيقتها الراحلة بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي صورة لشقيقتها الراحلة نهى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تهنئها بعيد ميلادها.
وعلقت سولاف على الصورة بقولها: "بعيد ميلادك يا أختي وحتى لو ما كنت معي وما بقى رح شوفك، كل عام وكل لحظة وإنت حبيبتي، ورفيقة روحي، نهى اشتقتلك".
يذكر أن سلاف شاركت في المسلسل السوري هوا أصفر، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة يوسف الخال.
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