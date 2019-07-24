سوسن بدر تنعى والدة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعت الفنانة سوسن بدر، والدة الفنانة يسرا السيدة سهيلة وهبي، التي رحت عن عالمنا صباح اليوم. ونشرت سوسن بدر صورة الفنانة يسرا وهي تقبل يد والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: " الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أحبابها الصبر والسلوان، خالص العزاء في وفاة والدة صديقتي يسرا" Advertisements يذكر أن والدة يسرا رحلت صباح اليوم الأربعاء 24 يوليو بعد صراع مع المرض، إذ دخلت في أزمة صحية منذ ما يقرب من شهر، ونقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين لتلقى العلاج. وسيقام العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم.

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