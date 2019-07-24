فيديو| ويزو بـ"باراشوت" في الهواء: " مش باقية على حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت ويزو في الفيديو وهى محلقة في الهواء من داخل " باراشوت"، وعلقت على الفيديو قائلة: " إن شاء الله رمضان الجاي هعمل أكشن، أنا واحدة ركبت الباراشوت يعني مش باقية على حاجة".
يذكر أن ويزو يعرض لها حاليًا فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أنعام سالوسة، ومن إخراج محمد علي.
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