تفاصيل عزاء والدة الفنانة عزة بلبع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يقام عزاء والدة الفنانة عزة بلبع يوم السبت المقبل، بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.

وتوفيت والدة المطربة عزة بلبع، فجر الإثنين الماضي، إثر أزمة صحية عانت منها خلال الفترة الماضية، وأقيمت صلاة الجنازة قبل صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

الراحلة ناهد عيسى هي والدة المطربة عزة بلبع والشاعرة والإذاعية جيداء، وشقيقة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي الأسبق.

عزة كرست تجربتها كمطربة مؤخراء لتقديم أغاني الشاعر أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيسي بالحفلات التي تشارك بها، وكانت في بدايتها الفنية قد شاركتهما الغناء بالأمسيات التي أحيوها.