عن فتيات الليل.. جنيفير لوبيز تعلن عرض فيلمها "Hustlers" بمهرجان تورنتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كشفت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن اختيار أحدث أفلامها "Hustlers"، للعرض في الدورة الجديدة لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي والتي ستنطلق سبتمبر المُقبل.

وكتبت جينيفر: " فخورة بإعلاني عن اختيار أحدث أفلامي "Hustlers"، للعرض بمهرجان تورنتو، لا ستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا في تورنتو".

وطرح مؤخرا الإعلان الدعائي الأول لفيلم Hustlers من بطولة جينيفر لوبيز وكاردي بي في أول تجربة سينمائية لها، والفيلم يدور حول مجموعة من راقصات التعري السابقات اللاتي يخدعن عملاء وول ستريت الأغنياء.

وتقوم فكرة فيلم Hustlers على مقال نشر في مجلة New York Magazine عام 2016 بعنوان The Hustlers at Scores ويحكي عن قصة خداع راقصات التعري لعملاء وول ستريت، والفيلم من إنتاج الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز التي تشارك في بطولته أيضا إلى جانب كاردي بي، وليلي راينهارت، وجوليا ستايلز، وكيكي بالمر، والفيلم من كتابة وإخراج لوريني سكافاريا.



يُذكر أن مهرجان تورنتو الدولي السينمائي (TIFF) ، يعقد سنويا في سبتمبر بمدينة تورنتو بكندا، ويستمر لمدة أحد عشر يوما.

إعلان الفيلم