" هو ده مكانك.. وتستاهل أكتر".. فنانون يهنئون تريزيجيه بانتقاله لأستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة اللاعب محمود حسن تريزيجيه على انضمامه لنادي أستون فيلا الإنجليزي، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

محمد أنور

ونشر نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، صورة لـ تريزيجيه: وكتب: "تريزيجيه مضي لأستون فيلا الإنجليزي، مبروك يا حبيب قلبي، إنت تستاهل أكتر من كده بكتير وإن شاء الله يبقي فتحة خير عليك".

تامر عاشور

هنأ المطرب تامر عاشور صديقه تريزيجيه وكتب عبر صفحته بـ "إنستجرام"، قائلا: "مبروك لأخويا وصديقي الغالي اللاعب الدولي العالمي تريزيجيه توقيعه مع استون ڤيلا "Premier League"، هو ده مكانك يا كابتن وعايز أبارك كمان لمحمد حسن تريزيجيه نعم الأخلاق ونعم الأخ".

إنجي علاء

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هنأت المؤلفة إنجي علاء، لاعب المنتخب الوطني محمود تريزيجيه، وكتبت إنجي، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "ألف مبروك لتريزيجيه انضمامه لنادى أستون فيلا الإنجليزي".

أحمد صلاح حسني

هنأ الفنان أحمد صلاح حسني، محمود حسن تريزيجيه، عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "مبروك حبيبي.. إن شاء الله تكون فاتحة خير عليك وترفع علم مصر في أقوى الدوريات العالمية".

محمد محسن

هنأ الفنان محمد محسن صديقه محمود حسن تريزيجيه، عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "أحلى خبر على الصبح انضمام تريزيجيه لأستون فيلا والدوري الإنجليزي.. أيوه كده تستاهل الفرصة دي وأكتر يا تريزيجيه".

جدير بالذكر أن أستون فيلا أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع تريزيجيه قادمًا من صفوف قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.