بهذه الكلمات.. هيفاء وهبى تنعي والدة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والدة الفنانة يسرا السيدة سهيلة وهبي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء. وكتبت هيفاء تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "خالص العزاء للفنانة يسرا في وفاة والدتها، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements يذكر أن والدة يسرا رحلت صباح اليوم الأربعاء 24 يوليو بعد صراع مع المرض، إذ دخلت في أزمة صحية منذ ما يقرب من شهر، ونقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين لتلقى العلاج. وسيقام العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم.

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