محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أعرب الموزع الموسيقي حازم طنطاوي "زووم" عن سعادته بالتعاون مجددًا مع الفنان مصطفى قمر بألبومه "ضحكت ليا"، المقرر طرحه أول أغسطس المقبل.
وقال "زووم" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بعد توزيعي إحدى أغاني مسلسل "عصام والمصباح"، أعود للتعاون مع مصطفى قمر بأغنية من كلمات أسامة مصطفى ولحن سامح كريم، أفضل عدم الكشف حاليا عن اسمها لكونه بالفعل من مفاجآت الألبوم".
وأضاف: "بدأت العمل على الأغنية قبل بداية شهر رمضان، وعقدنا عدة جلسات؛ أجرى خلالها الفنان مصطفى قمر بعض التعديل، ثم سجلها خلال شهر رمضان".
وعن أعماله المقرر طرحها هذا الصيف، يقول: "وزعت بألبوم الفنان كريم محسن "قابل بقى"، 3 أغانٍ وهي (فرصة مش سعيدة" من كلمات هاني صارو، و(بلاش تتعشم) كلمات أيمن عز ولحنهما كريم بنفسه، و(لسه حبيبي باستناك) كلمات محمد مصطفى ولحن أحمد يوسف، وهناك أيضا أغنية بألبوم الفنان هيثم سعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| الموزع الموسيقي "زووم" يكشف تفاصيل تعاونه مع مصطفى قمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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