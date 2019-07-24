هند صبري بـ"الإسدال" وعمرو يوسف يحمل النعش.. 50 صورة من جنازة والدة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد ومحمود عبدالناصر:

انتهت منذ قليل مراسم الصلاة على جثمان والدة النجمة يسرا، بمسجد السيدة نفيسة وسط حضور مكثف من نجوم الفن.

وقد شهدت الجنازة العديد من اللقطات أبرزها انهيار النجمة يسرا بعد وصولها للمسجد ولم تتمالك دموعها طوال الوقت، وكان بجوارها الإعلامية بوسي شلبي التي ظلت ممسكة بذراعها في أغلب الوقت.

حضرت الفنانة هند صبري إلى المسجد مرتدية "إسدال" الصلاة لتتمكن من أداء الصلاة على الجثمان، كما حرصت على إحضار "مصليتها" الخاصة.

الفنان عمرو يوسف حرص على حمل النعش بعد انتهاء الصلاة ليصل به إلى سيارة نقل الجثمان.

حرصت النجمة يسرا على مرافقة جثمان والدتها داخل سيارة نقل الموتى، رفقة عدد من صديقاتها بعد انتهاء الصلاة.

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حرص عدد من نقابة المهن التمثيلية على حضور الجنازة منهم أشرف زكي نقيب الممثلين، ومحمد الصاوي، وآخرون.

شهدت الجنازة حضور نادر للمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

ورغم ظروفه الصحية شارك بالجنازة الفنان الكبير سمير صبري، الذي حرص أيضا على تقديم واجب العزاء للمخرج خالد سليم زوج الفنانة يسرا.

شارك في الجنازة عدد كبير من أصدقاء يسرا المقربين منهم المنتج جمال العدل، المخرجة إيناس الدغيدي، رجاء الجداوي، إلهام شاهين، دلال عبدالعزيز، وميرفت أمين.

يذكر أن والدة يسرا رحلت صباح اليوم الأربعاء 24 يوليو بعد صراع مع المرض، إذ دخلت في أزمة صحية منذ ما يقرب من شهر، ونقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين لتلقى العلاج.

وسيقام العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم.