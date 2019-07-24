بالفيديو: داليا مبارك تتعرض لهجوم حاد بسبب جلسة العناية بالبشرة لطفلتها الرضيعة

تعرضت الفنانة السعودية داليا مبارك لحملة انتقاد واسعة من معجبيها ومتابعيها، بعد عرضها لصور ومقطع فيديو لمولودتها الأولى والوحيدة ” لي لي ” داخل منزلها بحضور مندوبات من شركة تجميل.

وكانت قدمت داليا عبر حسابتها الشخصية بمواقع التواصل شكرها لتلك الشركة على حضورها وعمل ” سبا ” لطفلتها ذات التسعة أشهر، وقالت: ” ما اعتقد احد راح يعمل سبا بعد لي لي بنتي، شكرًا على تدليلكم لأميرتي ” .

وظهرت الطفلة ” لي لي ” وهي ترتدي ” روبًا ” ومستسلمة لإحدى العاملات التي كانت تضع الكريمات على وجهها، وعمل ” البوديكير ” . ، ما أثار غضب عدد من المتابعين لاستغلالها طفلتها الرضيعة للإعلان عن الشركة ،مشددين على أنها ما زالت صغيرة جدًا وبشرتها لا تحتاج لمثل هذه الأعمال للعناية بها والتي ربما تنعكس سلبًا عليها.