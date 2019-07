بالفيديو.. بهيموث باند يطرح أحدث كليباته

طرح الباند العالمي بهيموث أحدث كليباته بعنوان "Sabbath Mater"، عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والكليب من ألبوم "I Loved

You At Your Darkest"، و الذي تم إصداره في أكتوبر الماضي من عام 2018.

يذكر أن الباند العالمي طرحت سابقاً ألبوم بعنوان "I Loved You At Your Darkest"، ويضم الألبوم 12 أغنية أبرزهم: "solve"، "bartzable"، "we are the next 1000 year".