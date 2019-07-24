شاهد.. سامح حسين يكشف نهاية عروض مسرحية متفائل

كشف الفنان سامح حسين عن موعد عرض مسرحية " المتفائل" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ومن المقرر أن يبدأ عرض المسرحية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعةالمقبل الموافق 26 من الشهر الجاري، وحتى يوم الأثنين الموافق 26 أغسطس من الشهر المقبل.
يذكر أن مسرحية "المتافئل" بطولة سامح حسين، وسهر
جدير بالذكر أن آخر أعمال سامح حسين فيلم"عيش حياتك" والذى شارك في بطولته "ساندي، أحمد حلاوة، مها أبوعوف والفيلم من تأليف وسام حامد وإخراج تامر بسيوني .
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