مديح محسن يراهن على نجاح أغنياته بألبوم محمد محيي الجديد

كشف الملحن مديح محسن عن تعاونه مع الفنان محمد محيي بأغنيتين ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة. الأغنية الأولى تحمل اسم "هربت"، باللهجة الصعيدي من كلمات هاني رجب، ألحان مديح محسن، توزيع محمد العشي. Advertisements والأغنية الثانية تحمل اسم "أخبار الحبايب"، وهي من كلمات هاني رجب، ألحان مديح محسن، توزيع فهد. الحبايب"، وهي من كلمات هاني رجب، ألحان مديح محسن، توزيع فهد. ويراهن مديح على نجاح الأغنيتين قائلًا: الجمهور هيسمع حاجة مختلفة جدًا، وهتعجبه إن شاء الله.

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