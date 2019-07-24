بالصور.. تكريم سمية الخشاب في مهرجان سينما الشاطئ بالمغرب

نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك خلال تكريمها في مهرجان سينما الشاطئ في مدينة الهرهورة بالمغرب. وعلقت سمية قائلة: "شكرا لمهرجان سينما الشاطئ بالهرهورة التكريم وحفل الافتتاح كان رائع واستقبال جمهوري الحبيب بالمغرب وحبهم كان أروع". وفي ذلك السياق ترأس المهرجان المخرج عبدالواحد مجاهد، والذي قام بتسليمها التكريم السفير المصري أشرف إبراهيم. بتسليمها التكريم السفير المصري أشرف إبراهيم. Advertisements يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، وذلك تزامنا مع شهر المرأة، والتى تحارب من خلاله العنف ضدها.

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