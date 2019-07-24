بكلمات مؤثرة.. مصطفى قمر ينعى والدة يسرا

نعى الفنان مصطفى قمر وفاة والدة الفنانة يسرا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق قمر قائلا: "توفت إلى

رحمة الله والدة أختي الغالية الفنانة يسرا، إن لله وإن إليه راجعون".

رحلت صباح اليوم والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض، وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".

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وتستقبل يسرا العزاء في والدتها، الجمعة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.