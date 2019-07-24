بعثت الفنانة صابرين برسالة محبة للفنان القدير فاروق الفيشاوي داعية له بالشفاء العاجل حيث إنه يمر بأزمة صحية خلال هذه الأيام. ونشرت صابرين صورة للفيشاوى عبر حسابها الرسمي بموقع التويندات القصيرة "تويتر" معلقة عليها :"ربنا يشفيك يا طيب يا جدع ياراجل ياأخ ياصديق ياغالي ياعزيز لو اتكلمت عن صفاتك وحبنا ليك مش هوافيك قدرك ربنا يشفيك فاروق الفيشاوي دعواتكم". طيب يا جدع ياراجل ياأخ ياصديق ياغالي ياعزيز لو اتكلمت عن صفاتك وحبنا ليك مش هوافيك قدرك ربنا يشفيك فاروق الفيشاوي دعواتكم". Advertisements جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض، بالإضافة إلي ان ابنه الفنان أحمد الفيشاوي أعلن أمس في تصريحات صحفية لعدة مواقع تدهور حالة والده الصحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر في ظل تدهور حالته الصحية.. صابرين تدعو لفاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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