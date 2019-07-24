خاص.. فاروق الفيشاوي حالته حرجة جدًا وممنوع من الزيارة

كشف مصدر مقرب من الفنان فاروق الفيشاوي عن تدهور حالته الصحية بإحدى المستشفيات، قائلًا: للأسف فاروق حالته حرجة جدًا نرجوا الدعاء له من كل محبيه.

وقد أمر الطبيب المعالج له بعدم الزيارة

بشكل نهائي، ذلك الأمر الذي جعل أصدقائه الذين حضروا إلى المستشفى يفشلون في رؤيته.

وكان فاروق الفيشاوي قد أعلن عن إصابته بمرض بالسرطان في شهر أكتوبر

الماضي، أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.