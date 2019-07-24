بالصور.. عبد الباسط أبو قندة: أستعد لعمل فني جديد يعكس الشكل الاجتماعي لليبيا

قال الفنان الليبي عبد الباسط أبو قندة، إنه يستعد لعمل فني جديد يبرز الشكل الفني والعادات والتقاليد الإجتماعية لـ ليبا، لقلة الأعمال التي تعكس البيئة الليبية في الوطن العربي، كما تمنى احتضان الفكرة من قِبل شركة إنتاج كبرى لتحمل التكاليف الإنتاجية للعمل، وهدف العمل فتح بوابة ليبيا على المنطقة العربية لتأخذ مكاناً فنياً بين الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية لمختلف الدول العربية.

وأضاف بوقندة خلال الندوة التي

أقامتها بوابة الوفد الإلكترونية تزامنا مع الذكرى المائة لتأسيس حزب "الوفد"- قائلا: "أن الوضع السياسي الليبي، لم يتهم بالفن، والثقافة، مما تسبب في الانحدار الفني للسينما، و المسرح، و الدراما، وتوقف المهرجانات".

أدار الندوة الزميل محمد فهمي، رئيس قسم الفن، وحضرها الكاتب الصحفي مجدي حلمي، مدير عام تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعدد من

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الزملاء.

يذكر أن الفنان عبد الباسط بوقندة بدأ حياته الفنية من النشاط المدرسي بمدرسة الخليل الابتدائية ثم انضم لفرقة أطفال الضواحي التي تكونت بنادي الضواحي بمنطقة الفرناج والتي تم تبنيها من قبل جامعة طرابلس والتي قدم من خلالها مجموعة من الأعمال الفنية إلى أن قدم مع المخرج عبدالله الزروق مسلسل بعنوان "حكايات"، ومن ثم انضم إلى مجموعة أطفال الإذاعة المرئية صحبة الإعلامية الفاضلة فكرية آدم ثم قدم عملين للأطفال هما: "عمي الطبيب"، "أكبر بس"، كما قدم طوال مسيرته الفنية أكثر من 32 عملا مسرحيا.