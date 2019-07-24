استعاد الفنان أحمد عز صورة من ألبومه وهو صغير عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علق قائلا: "الفرق كبير بس نفس الضحكة". نفس الضحكة". Advertisements وجاءت تعليقات المتابعين مبهجة للفنان أحمد عز بـ "أهم حاجة تفضل نفس الضحكة"، "تدوم الضحكة طول العمر". الضحكة"، "تدوم الضحكة طول العمر". يذكر أن الفنان أحمد عز ينتظر عرض فيلمه الجديد "ولاد رزق2"، المقرر طرحه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل، فيما يعرض له حاليا فيلم الممر.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عز يشارك متابعيه بصورة في طفولته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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