1 أغسطس.. حفل مايا دياب بالعراق

تستعد المطربة مايا دياب، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الصيف، في فندق "إيفان"، 1 أغسطس، بمدينة أربيل بالعراق. بمدينة أربيل بالعراق. وكانت مايا قد قدمت حفلًا غنائيًا مع المطرب جوزيف عطية في مدينة "طرطوس" بسوريا، في 19 يوليو الجاري". جوزيف عطية في مدينة "طرطوس" بسوريا، في 19 يوليو الجاري". أما آخر أعمالها كان كليب "خسرنا بعض"، مع الملحن والفنان اللبناني زياد برجي.

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