انهيار يسرا في جنازة والدتها وسط حضور فني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيبت الفنانة المصرية يسرا، بانهيار خلال تشييع جثمان والدتها من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.

وحرص عدد كبير من النجمات على حضور الجنازة ومساندة الفنانة يسرا، ومنهم ميرفت أمين، وإعلام شاهين، ورجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، وماجدة زكي، والإعلامية بوسي شلبي، التي كنت تساند يسرا خلال الجنازة.

أحمد حلمي، وآسر ياسين، والشاعر الغنائي إيمن بهجت قمر، ومحمد السبكي، وعمرو يوسف، وكان أخر ظهور لوالدة يسرا، كان في عيد ميلاد ابنتها والذي أقيم وسط حضور عدد كبير من النجوم.

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وكانت والدة يسرا، قد عانت من أزمة صحية خلال الفترة الماضية نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وكانت يسرا ترافقها بالمستشفى واضطرت لتأجيل كافة أعمالها الفنية حتى تكون إلى جانب والدتها كما أنها فرضت نظام خاص بالمستشفى لمنع دخول الصحفيين.

من ناحية أخرى، بدأت يسرا مؤخرًا تصوير مشاهدها في فيلم «صاحب المقام»، مع المنتج أحمد السبكي، ويشاركها البطولة كل من آسر ياسين،، وأمينة خليل، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

قصة الفيلم تدور حول شاب مليونير والذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين، ويواجه مجموعة من المشكلات، يتعرض بسببها لمواجهة مجموعة من “أولياء الله الصالحين” والتي تجسدها النجمة يسرا، والفنانة أمينة خليل.

وكان آخر أعمال يسرا فيلم “جيم أوفر” مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات،