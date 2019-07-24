أنجلينا جولي وسلمى حايك يلتقيان في «الخالدون»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة والممثلة الأمريكية أنجلينا جولي وزميلتها النجمة المكسيكية واللبنانية الأصل سلمى حايك مؤتمر “كوميك كون” حيث اعلنتا مشاركتهما في بطولة فيلم (The Eternals) ”الخالدون“ الى جانب نخبة من النجوم مثل ريتشارد مادن وكميل نانجياني.

وتدور أحداث فيلم ”الخالدون“، الذي تنتجه استوديوهات مارفل السينمائية المملوكة لشركة والت ديزني، حول مجموعة من الكائنات الفضائية الخالدة، ومن المتوقع ان يطرح في دور العرض السينمائي في نوفمبر 2020.

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ومن جانبها قالت النجمة العالمية أنجلينا جولي ردًا على سؤال عن استعدادها لأداء شخصية ثينا في الفيلم : سأعمل بجد أكبر عشر مرات… نعلم جميعًا المهمة التي نحن بصددها ونعلم ما تستحقون لذلك سنعمل جميعا بجد شديد لذلك أخضع للتمرين وأشعر بالحماس.

وعلى جانب أخر، كشفت الممثلة والنجمة الأمريكية أنجلينا جولي، في تصريحات صحفية، مؤخرا، عن أن 20 ألف طفل فنزويلي مهددون بالحرمان من حقوق المواطنة الأساسية، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم لكل من كولومبيا وبيرو والإكوادور خاصة انها الدول التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من فنزويلا.