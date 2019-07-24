صور محمود عبدالعزيز تزين شوارع الإسكندرية.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زينت محافظة الإسكندرية، شوارعها بصور للفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها تحت عنوان “اسكندرية تستاهل.. شخصيات سكندرية”، وذلك تزامنًا مع الاستعداد للاحتفال بعيدها القومي يوم 26 يوليو الجاري.

الإعلامية بوسي شلبي، أرملة محمود عبدالعزيز، عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه المبادرة، حيث كتبت على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “العيد القومي في الإسكندرية، ترفع صور ابن الإسكندرية الغالي، شكرًا محافظ الإسكندرية، وأهل الإسكندرية الغاليين”.

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ومحمود عبدالعزيز من أبناء محافظة الإسكندرية، وهو من أهم نجوم السينما المصرية، قدم عدد من الأعمال المميزة ومنها : «الكيف، الساحر، العار، إعدام ميت، العذراء والشعر الأبيض»، وغيرها من الأعمال.

وتزوج محمود عبدالعزيز في بداية حياته من جيجي زويد، وأنجب منها ولديه محمد وكريم، وانفصل عنها بعد 20 عام من الزواج.

وبعد انفصاله عن زوجته الأولى تزوج بالإعلامية بوسي شلبي، والتي صرحت أنها كانت تحبه منذ سنوات، وكانت تتمنى الزواج منه، وظلت معه لسنوات حتى رحيله.

ورحل الفنان المصري في نوفمبر عام 2016، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 70 عاما.