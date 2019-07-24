بعد محمد فؤاد الخلافات تشتعل بين تامر عبدالمنعم ومادلين طبر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الفنان المصري تامر عبدالمنعم، منتج مسلسل “الضاهر”، هجومًا على الفنانة اللبنانية مادلين طبر.

وقال تامر عبدالمنعم، خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “اللي عملته مادلين طبر، دا عيب أكتر من اللي عمله محمد فؤاد”، وذلك بعد مطالبتها بأجرها المادي عن المسلسل قبل البدء بتصويره.

وأضاف: “أنا شفت عيوب كتير أوي في المسلسل ده”.

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وعن الخلافات بينه وبين الفنان محمد فؤاد، أكد أنه عندما ظهر معه فإن الموضوع انتهى وتم الصلح بينهما.

”الضاهر”، يشارك في بطولته محمد فؤاد، ورغدة، ومادلين طبر، ومحمد لطفي وتأليف وإنتاج تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

وكان المسلسل قد شهد العديد من الخلافات التي نشبت بين الفنان محمد فؤاد، والمنتج تامر عبدالمنعم، ووصلت إلى ساحات المحاكم ولكن الأمر انتهى بعد خلافات طويلة اشتمرت لشهور بعد تدخل وسطاء أصدقاء بينهما.

وكان الخلاف حول مطالبة الفنان محمد فؤاد، عن أجره في العمل، والذي توقف تصويره لأكثر من مرة بسبب التصريحات والتي قامت بعمل تعديلات كثيرة على قصة المسلسل حتى يتم تصويره.