محمد قماح يتعرض لأزمة صحية ويدخل المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد قماح لأزمة صحية مؤخرا، دخل على إثرها المستشفى.

الفنان المصري كشف تفاصيل حالته، بقوله: “الحمد لله على كل شيء.. لا أعرف طبيعة مرضي ونتيجة الفحوصات ستظهر خلال الأيام”.

وتابع، في تصريحات صحفية: “شعرت بألم شديد ونخزة في الجانب الأيسر من وجهي وأحسست بالقلق وأنتظر النتيجة ولكن حالتي الصحية ليست متدهورة”.

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وكان محمد قماح قد خضع عام 2014 لعملية دقيقة لاستئصال ورم حميد في المخ، حيث خضع لعملية تفتيت إشعاعي للورم المتركز بمنطقة المخ، حيث لم تشهد العملية تدخلا جراحيا مثلما هو الحال دائما في التعامل مع هذه النوعية من الأورام.

وكشف كيفية علمه بإصابته بهذا المرض، بقوله: “شعرت بتنميل وصداع مستمر في منطقة الوجه، وبناء عليه أجريت عددا من الأشعة والفحوصات الطبية، وتبين من نتائجها وجود ورم حميد بالمخ، حيث اضطررت بناء على تعليمات الأطباء لإجراء العملية السالف ذكرها، لا سيما وأنها الحل العملي الوحيد للقضاء على هذا الورم، لعدم وجود بدائل أخرى للعلاج كالأدوية مثلا، ولكن ما أسعدني حقا أن هذا التنميل قد تلاشى تماما منذ إجرائي للعملية”.