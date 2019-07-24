شيريهان تنعي والدة يسرا بكلمات مؤثرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نعت الفنانة المصرية شيريهان والدة الفنانة يسرا، والتي وافتها المنية صباح صباح الأربعاء 24 يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.
شيريهان نشرت صورة تجمع يسرا بوالدتها الراحلة، وذلك على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، وأرفقتها بتعليق مؤثر، قالت فيه: “#البقاء_لله .. إنتقلت الى جوار ربها المغفور لها بإذن الله السيدة #سهيلة_وهبى_عمر والدة صديقتي وحبيبتي النجمة #يسرا محمد نسيم”.
وأضافت: “اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.
وكانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيبت الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى.
وشيعت جنازة الفقيدة بعد صلاة عصر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من نجمات الفن ومنهن إلهام شاهين، وميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، والمخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهن، ومن المقرر إقامة العزاء يوم الجمعة القادم 26 يوليو بمسجد عمر مكرم.
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