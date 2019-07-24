رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري فاروق الفيشاوي لأزمة صحية شديدة نتيجة أدوية السرطان التي يأخذها بانتظام، وبعد تدهور حالته نصح الطبيب بنقله للمستشفى.

وفي أول تعليق لفاروق الفيشاوي بعد أزمته الصحية، طمأن جمهوره على حالته، حيث قال إن ما حدث له أزمة صحية بسيطة ومرت بسلام.

الفنان المصري أضاف، في تصريحات صحفية، أن نقله للمستشفى كان للاطمئنان على صحته فقط، وأنه لم يمكث أكثر من 24 ساعة في المستشفى للمتابعة.

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وكان الفنان المصري فاروق الفيشاوي قد تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية أجبرته على ملازمة الفراش.

وأكد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية لوالده حرجة جدًا، وأنه يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الخشاب، والتي حرصت على التواجد إلى جانبه خلال هذه الفترة حتى يتجاوز هذه الأزمة.

وطالب الفنان أحمد الفيشاوي، جمهور والده بالدعاء له حتى يتجاوز هذه الأزمة، وذلك وفقًا لتصريحاته لليوم السابع.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.