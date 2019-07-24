فن ومشاهير

أول تعليق لفاروق الفيشاوي بعد أزمته الصحية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري فاروق الفيشاوي لأزمة صحية شديدة نتيجة أدوية السرطان التي يأخذها بانتظام، وبعد تدهور حالته نصح الطبيب بنقله للمستشفى.

وفي أول تعليق لفاروق الفيشاوي بعد أزمته الصحية، طمأن جمهوره على حالته، حيث قال إن ما حدث له أزمة صحية بسيطة ومرت بسلام.

 الفنان المصري أضاف، في تصريحات صحفية، أن نقله للمستشفى كان للاطمئنان على صحته فقط، وأنه لم يمكث أكثر من 24 ساعة في المستشفى للمتابعة.

Advertisements

وكان الفنان المصري فاروق الفيشاوي قد تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية أجبرته على ملازمة الفراش.

وأكد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية لوالده حرجة جدًا، وأنه يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الخشاب، والتي حرصت على التواجد إلى جانبه خلال هذه الفترة حتى يتجاوز هذه الأزمة.

وطالب الفنان أحمد الفيشاوي، جمهور والده بالدعاء له حتى يتجاوز هذه الأزمة، وذلك وفقًا لتصريحاته لليوم السابع.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

1217c5fed7.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لفاروق الفيشاوي بعد أزمته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا