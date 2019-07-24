- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستأنف النجم المصري أحمد عز التحضيرات والبروفات الأخيرة من مسرحية “علاء الدين”، مع الفنانة روبي، والمخرج مجدى الهوارى.
ويأتي سبب التأخير في البروفات والاستعدادات للمسرحية هو انشغال عز فى تصوير فيلمه “ولاد رزق 2” المقرر عرضه فى عيد الأضحى المقبل.
ويجسد أحمد عز، في العرض المسرحي شخصية علاء الدين، الشاب الشرقي الذي يساعده المارد المسجون في المصباح السحري بعد أن يطلق سراحه، بينما تجسد روبى شخصية ياسمينا، وهي أميرة وابنة السلطان، التي تقع في شباك حب علاء الدين.
وعلى جانب أخر، احتفل الفنان المصري أحمد عز بعيد ميلاده في حفل صغير أعده له عدد من أصدقائه في المنزل.
أصدقاء عز أحضروا له قالب تورتة مميزة حمل مجسما لشخصيته في فيلم “الممر” مع تعليق بالونات حملت رقم “70 مليون” في إشارة لتحقيق الفيلم إيرادات وصلت لهذا الرقم.
الفنان المصري شارك جمهوره بمجموعة صور من أجواء الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وكشف عن عمره، حيث كتب تعليقا على الصور: “48”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهور عز، وتمنوا له عيد ميلاد سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عز يستأنف بروفات «علاء الدين» مع روبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.