أحمد عز يستأنف بروفات «علاء الدين» مع روبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستأنف النجم المصري أحمد عز التحضيرات والبروفات الأخيرة من مسرحية “علاء الدين”، مع الفنانة روبي، والمخرج مجدى الهوارى.

ويأتي سبب التأخير في البروفات والاستعدادات للمسرحية هو انشغال عز فى تصوير فيلمه “ولاد رزق 2” المقرر عرضه فى عيد الأضحى المقبل.

ويجسد أحمد عز، في العرض المسرحي شخصية علاء الدين، الشاب الشرقي الذي يساعده المارد المسجون في المصباح السحري بعد أن يطلق سراحه، بينما تجسد روبى شخصية ياسمينا، وهي أميرة وابنة السلطان، التي تقع في شباك حب علاء الدين.

Advertisements

وعلى جانب أخر، احتفل الفنان المصري أحمد عز بعيد ميلاده في حفل صغير أعده له عدد من أصدقائه في المنزل.

أصدقاء عز أحضروا له قالب تورتة مميزة حمل مجسما لشخصيته في فيلم “الممر” مع تعليق بالونات حملت رقم “70 مليون” في إشارة لتحقيق الفيلم إيرادات وصلت لهذا الرقم.

الفنان المصري شارك جمهوره بمجموعة صور من أجواء الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وكشف عن عمره، حيث كتب تعليقا على الصور: “48”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهور عز، وتمنوا له عيد ميلاد سعيد.