هاني مهنا يكشف لـ"العين الإخبارية" حالة فاروق الفيشاوي: حرجة جدا

تدهورت الحالة الصحية للممثل المصري فاروق الفيشاوي خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد فقد النطق، ما اضطر الأطباء لإدخاله غرفة العناية المركزة في حالة حرجة للغاية.



وكشف الموسيقار المصري هاني مهنا، صديق الفيشاوي، لـ"العين الإخبارية" عن دخوله في غيبوبة كبدية ما استدعى وضعه على الأجهزة الطبية، لافتا إلى أن حالته حرجة للغاية.





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ويلازم الفيشاوي في المستشفى أحمد وعمر الفيشاوي، وزوجته السابقة الممثلة المصرية سمية الألفى، ورفض الجميع الإدلاء بأي تصريح خاص بحالته مؤكدين أن الزيارة ممنوعة بأمر الأطباء.





وكان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الماضي، وأكد أنه سيتعامل معه باعتباره أنفلونزا كنوع من التحدي للمرض الخبيث.

وكان الفيشاوي أصيب بالسرطان في المعدة والإثني عشر، وكشف طبيبه المعالج تأخر حالته ولابد من جلسات كيماوي، لكن الممثل المصري لم يتحمل الجلسة الأولى في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسقط مغشيا عليه وتم نقله لغرفة الحالات الحرجة لإنعاش قلبه.



