فن ومشاهير

يسرا تنهار في جنازة والدتها

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

Advertisements

Jul 24, 2019

انهارت الممثلة يسرا حزناً عندما رأت نعش والدتها التي توفيت صباح اليوم الاربعاء، 24 تموز الجاري، بعد صراع مع المرض.

Advertisements

شيع جثمان والدة الفنانة يسرا عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، على أن يقام العزاء يوم الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

ورصدت الكاميرات مجموعة من الفنانين الذين شاركوا في جنازة والدة يسرا التي بدت متأثرة جداً على فراق والدتها.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية بعد ان تعرضت والدتها مؤخراً لأزمة صحية خطيرة نقلت على أثرها الى المسشتفى ووضعت في العناية المركزة.

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تنهار في جنازة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا