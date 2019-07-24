يسرا تنهار في جنازة والدتها

انهارت الممثلة يسرا حزناً عندما رأت نعش والدتها التي توفيت صباح اليوم الاربعاء، 24 تموز الجاري، بعد صراع مع المرض.

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شيع جثمان والدة الفنانة يسرا عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، على أن يقام العزاء يوم الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

ورصدت الكاميرات مجموعة من الفنانين الذين شاركوا في جنازة والدة يسرا التي بدت متأثرة جداً على فراق والدتها.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية بعد ان تعرضت والدتها مؤخراً لأزمة صحية خطيرة نقلت على أثرها الى المسشتفى ووضعت في العناية المركزة.