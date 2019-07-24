فن ومشاهير

الفرقة القومية للفنون الشعبية فى جولة فنية بكندا وأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية بقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ويشرف عليها الفنان عادل عبده، فى عدد من الفعاليات المقامة بكندا وأمريكا خلال شهر يوليو الجارى .

 

قدمت الفرقة بإشراف الدكتور محمود صبرى، عدة فعاليات فنية ضمن احتفالات الجمعية الثقافية المصرية الكندية، التى أقيمت فى الفترة من 12 حتى 16 يوليو الجارى وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، كما تشارك الفرقة فى مهرجان كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذى يستمر حتى 30 يوليو الجارى بمجموعة كبيرة من الاستعراضات التى أشتهرت بها طوال تاريخها الفنى وتعبر عن جزء أصيل من التقاليد والتراث الشعبى المصرى  .

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