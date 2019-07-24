يسرا تنهار عند رؤية نعش والدتها بعد صلاة الجنازة بالسيدة نفيسة.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - يسرا تنهار عند رؤية نعش والدتها
يسرا تنهار عند رؤية نعش والدتها حزنًا عليها بعدما أدى العشرات من الفنانين صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنانة يسرا التى توفيت اليوم بعد صراع مع المرض.
ويشيع جثمان والدة النجمة يسرا إلى مدافن الأسرة، بعد قليل، ويقام عزاء والدة النجمة يسرا، يوم الجمعة المقبل فى مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.
كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيب الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.
وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصًا أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت صباح اليوم.
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