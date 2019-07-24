شكرا لقرائتكم خبر عن ماجى بو غصن تخضع لعملية جراحية لإزالة ورم حميد..ونجوم لبنان يدعون لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الفنان اللبنانى طارق سويد، متابعيه بخبر صادم لخضوع الفنانة البنانية ماجى بوغصن، أمس الثلاثاء لعملية جراحية فى الرأس، مطالبا كل الجمهور الدعاء بالشفاء لها.

كتب طارق سويد على حسابه على تويتر: "بدي اطلب منكن طلب و من قلبي كل واحد على طريقته يصلي لماجي بو غصن، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة..".

وتابع طارق سويد قائلاً: "ماغي انت قوية و رح ترجعي اقوى و أجمل و نحن كلنا حدك ومنحبك".



طارق سويد

كما شاركت الفنانة ​نهلة داوود، متابعيها ​بالصورة الأولى للفنانة ​ماجى بو غصن​ من داخل غرفتها فى المستشفى، التي تتواجد فيها حالياً بعد إجرائها عملية جراحية فى الرأس لإزالة ورم حميد.

وظهرت في الصورة يد داوود وهي تمسك بيد بو غصن التى تستلقي على سريرها في المستشفى، وكتبت عليها قائلة:"كلنا عم نصليلك".



نهلة داود

وتمنى عدد كبير من الفنانين بالشفاء العاجل للفنانة ماجى بوغصن، بعد إجراء عملية جراحية لإزالة ورم حميد فى الرأس، وكتبت الفنانة نانسى عجرم، " سلامة قلبك ماجى بو غصن بتمنالك الشفاء العاجل والصحة الدائمه".

Advertisements

أما الفنانة أحلام، قالت، " اعتذر اآن قرأت الخبر البشع ألف سلامة عليك حبيبتي ماغي ما بتستحقي إلا الفرح وإن شاء الله الصحة والسعادة والنجاح دائماً اصحابك يا حبيبة الكل طمنونا عليها".

وغردت الفنانة نوال الزغبى، قائلة: " ايمانك الكبير تغلب على مصاعب كتيرة الحمدالله على السلامة حبيبة قلبي".

بينما كتبت الفنانة أروى:" حبيبتي الجميله طيبة القلب ألف حمدالله على سلامتك و ندعولك بسرعه التعافي و ترجعي لعائلتك و محبينك بصحة و عافية"، أما الفنان باسم ياخور غرد قائلا: " الحمد لله على سلامتك وترجعي لولادك وعيلتك بخير وصحة يا ماغي وما تشوفى شر إن شاء الله"، بينما قالت الفنانة إليسا:" ان شاء لله بتقومي بالسلامة وبترجعي بصحة منيحة لكل محبينك صلواتنا معك".



أحلام



أروى



إليسا



باسم ياخور



نانسى عجرم