شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة يسرا من مسجد السيدة نفيسة بحضور نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع منذ قليل جثمان والدة النجمة يسرا بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان القدير سمير صبري والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وطارق لطفي وأحمد حلمي وآسر ياسين والمنتج أحمد السبكي ومدحت جمال العدل، والنجمات إلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز ودينا ورجاء الجداوي وماجدة زكي، والإعلامية بوسي شلبي والمخرجة إيناس الدغيدي وجميلة عوض وهند صبري.

ومن المقرر أن يشيع جثمان والدة النجمة يسرا إلى مدافن الأسرة اليوم الأربعاء، ويقام عزاء والدة النجمة يسرا، يوم الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب .

كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيبت الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت صباح اليوم.