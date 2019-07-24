شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها الـ 50.. جينيفر لوبيز كل ما تكبر تحلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة جينيفر لوبيز اليوم بعيد ميلادها الـ 50، ويحتفل بتلك المناسبة كافة محبيها من مختلف أنحاء العالم والبلدان المختلفة بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب على مستوى الغناء والتمثيل.

فالنجمة التي تتم اليوم الـ 50 من عمرها أثبتت نفسها كواحدة من أهم ايقونات الغناء فى العالم خلال السنوات الأخيرة بفضل أغانيها قبل دخولها إلى عالم التمثيل، ورغم كبر سنها مقارنة بالسنوات الماضية إلا أنها ما زالت تبهر الجميع بجاذبيتها لتثبت المثل القائل "كل ما تكبر تحلى"، وهو ما دفع موقع "ذا صن" الشهير إلى الاحتفال بعيد ميلادها على طريقته الخاصة من خلال عدة صور لها قبل سنوات بجانب صور أخري خلال الفترة الأخيرة لتتساءل عما إذا كانت تبدو أصغر فى أي منها.









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