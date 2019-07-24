أغنية تايلور سويفت "The Archer" تقترب من الـ3 مليون مرة سماع في أقل من يوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ساعات معدودة بعد إطلاق النجمة العالمية تايلور سويفت أغنيتها الجديدة " The Archer" علي صفحتها الشخصية بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" استطاعت الأغنية أن تحقق نسبة سماع اقتربت من الـ 3 ملايين مرة في أقل من 24 ساعة . يذكرأن أغنية " The Archer" هي من انتاج جاك انطونوف الذي تعاون مع تايلور سويفت في عدد من الاعمال الغنائية الناجحة فيما قبل، وقد توقع عدد كبيرمن محبي سويفت أن اغنيتها الجديدة ستحقق نجاح كبير الساعات المقبلة، ونسبة سماع الأغنية هي مؤشركبيرعلي بداية تحقيقها للنجاح . Advertisements

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